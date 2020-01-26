الفراعنة إلى طوكيو.. مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة

توج منتخب مصر بطلا للنسخة الـ23 لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد على حساب تونس في تونس، وللمرة السابعة في تاريخ الفراعنة.وفاز منتخب مصر في المباراة النهائية على تونس بنتيجة 27-22.ورفعت مصر رصيدها للقب السابع في تاريخها، لتصبح ثاني أكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة تاريخيا وبالشراكة مع الجزائر، وخلف تونس صاحبة الـ10 ألقاب.تتويج مصر بالبطولة، أهلها أيضا إلى أوليمبياد طوكيو 2020 مباشرة، فيما تتحول تونس إلى ملحق تصفيات لتقع في مجموعة رفقة منتخبات فرنسا، والبرتغال، والفائز بين إسبانيا وكرواتيا في نهائي بطولة أمم أوروبا.ويعد التتويج هو الخامس من أصل سبعة لمصر على حساب تونس في المباراة النهائية، فيما هي المرة الأولى التي تفوز فيها مصر على تونس في تونس تاريخيا.