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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

الإثنين 27/يناير/2020 - 02:43 ص
محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
مصطفى عبدالله
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واصلت محافظة الجيزة من تطويرها للشوارع المحورية حسب ختطتها لفتح شراين مرورية بأحياء وضواحي الجيزة، وجاء تطوير الشوارع والمحاور الرئيسية بتكلفة وصلت لـ 4 مليارات و116 مليون جنيه.

ونستعرض عبر السطور التالية وعبر الـ«إنفوجراف» معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق في محافظة الجيزة وتكلفتها، وفقًا لتصريحات مديرية الطرق لـ«الدستور».

- محور «طراد النيل» بالوراق بتكلفة 44 مليون جنيه، بلغ نسبة الإنجاز لـ80%.

- ترعة عبدالعال أهم المحاور المرورية بحي بولاق الدكرور، بلغت تكلفته 30 مليون جنيه، نسبة الإنجاز 70%.

- جسر ترعة المريوطية بتكلفة 200 مليون جنيه، بلغت نسبة الإنجاز 25%.

- محور ترعة الزمر بتكلفة 3.8 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 50%.

- الرصف للطرق القروية بأطفيح والصف وأوسيم والعياط، بلغت التكلفة 42 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 80%.

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