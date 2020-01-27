معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)
الإثنين 27/يناير/2020 - 02:43 ص
مصطفى عبداللهطباعة
واصلت محافظة الجيزة من تطويرها للشوارع المحورية حسب ختطتها لفتح شراين مرورية بأحياء وضواحي الجيزة، وجاء تطوير الشوارع والمحاور الرئيسية بتكلفة وصلت لـ 4 مليارات و116 مليون جنيه.
ونستعرض عبر السطور التالية وعبر الـ«إنفوجراف» معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق في محافظة الجيزة وتكلفتها، وفقًا لتصريحات مديرية الطرق لـ«الدستور».
- محور «طراد النيل» بالوراق بتكلفة 44 مليون جنيه، بلغ نسبة الإنجاز لـ80%.
- ترعة عبدالعال أهم المحاور المرورية بحي بولاق الدكرور، بلغت تكلفته 30 مليون جنيه، نسبة الإنجاز 70%.
- جسر ترعة المريوطية بتكلفة 200 مليون جنيه، بلغت نسبة الإنجاز 25%.
- محور ترعة الزمر بتكلفة 3.8 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 50%.
- الرصف للطرق القروية بأطفيح والصف وأوسيم والعياط، بلغت التكلفة 42 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 80%.
ونستعرض عبر السطور التالية وعبر الـ«إنفوجراف» معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق في محافظة الجيزة وتكلفتها، وفقًا لتصريحات مديرية الطرق لـ«الدستور».
- محور «طراد النيل» بالوراق بتكلفة 44 مليون جنيه، بلغ نسبة الإنجاز لـ80%.
- ترعة عبدالعال أهم المحاور المرورية بحي بولاق الدكرور، بلغت تكلفته 30 مليون جنيه، نسبة الإنجاز 70%.
- جسر ترعة المريوطية بتكلفة 200 مليون جنيه، بلغت نسبة الإنجاز 25%.
- محور ترعة الزمر بتكلفة 3.8 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 50%.
- الرصف للطرق القروية بأطفيح والصف وأوسيم والعياط، بلغت التكلفة 42 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 80%.