معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق فى محافظة الجيزة.. (إنفوجراف)

واصلت محافظة الجيزة من تطويرها للشوارع المحورية حسب ختطتها لفتح شراين مرورية بأحياء وضواحي الجيزة، وجاء تطوير الشوارع والمحاور الرئيسية بتكلفة وصلت لـ 4 مليارات و116 مليون جنيه.ونستعرض عبر السطور التالية وعبر الـ«إنفوجراف» معدلات الإنجاز بمشروعات الطرق في محافظة الجيزة وتكلفتها، وفقًا لتصريحات مديرية الطرق لـ«الدستور».- محور «طراد النيل» بالوراق بتكلفة 44 مليون جنيه، بلغ نسبة الإنجاز لـ80%.- ترعة عبدالعال أهم المحاور المرورية بحي بولاق الدكرور، بلغت تكلفته 30 مليون جنيه، نسبة الإنجاز 70%.- جسر ترعة المريوطية بتكلفة 200 مليون جنيه، بلغت نسبة الإنجاز 25%.- محور ترعة الزمر بتكلفة 3.8 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 50%.- الرصف للطرق القروية بأطفيح والصف وأوسيم والعياط، بلغت التكلفة 42 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 80%.