أنغام تحتفل بعيد الحب في الأوبرا.. 12 فبراير

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي كبير في دار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير، ضمن فعاليات الاحتفالات بعيد الحب.ومن المقرر إقامة الحفل يوم 12 فبراير بقيادة المايسترو هاني فرحات وفرقته الموسيقية.كما تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات "هلا فبراير"، وذلك يوم 20 فبراير المقبل.وتعيش أنغام حالة نشاط فني كبير خلال الفترة الأخيرة خاصة في السعودية حيث أحيت يوم الأحد الماضي، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات "مهرجان العود"، وسبقته بحفل "سمرات شتاء الرياض"، وحفل آخر في ليلة "ياسر بن علي"، وحفل ليلة الشاعر تركي، والتي حملت اسم "بعض من ذكرياتي"، وكل هذه الحفلات ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، وأنهتها بحفل "ليالي القصيم".