الأمير ويليام يستعيد ذكرياته الأولى مع حب حياته كيت ميدلتون.. (صور)

أين طلب الأمير ويليام الزواج من كيت ميدلتون؟

خاتم الزواج

التخطيط إلى الزواج

لقد مر ما يقرب من 10 سنوات منذ أن طلب الأمير ويليام الزواج من كيت ميدلتون، لكنه مازال هناك ذكريات لم يشاركها الثنائي مع أحد، فظل الزوجان يتمتعا بعلاقة قوية على مدار العقد الماضي؛ ولهذا فسنحت الآن الفرصة أمام الأمير ويليام للتحدث عن ذكرياتهما السعيدة.استعاد الأمير ويليام، ذكرياته، خلال الحفل الذى أُقيم على شرف قمة الاستثمار البريطانية، في قصر باكنجهام هذا الأسبوع، ووفقًا لموقع «Town and Country»، عن تفاصيل عرض الزواج على كيت ميدلتون، لأول مرة.«القارة الإفريقية مكانًا مميزًا للغاية في قلبي».. هكذا أوضح الأمير وليام أثناء حديثه حول اختياره لـ«كينيا»، بالقارة الإفريقية، لعرض الزواج على حبيبته، كونها تتمتع بطقس هادئ وأجواء خاصة، بالإضافة إلى أنه المكان المفضل لقلبه، حيث سبق وأخذه والده بصحبة شقيقه الأمير هاري، إلى تلك المنطقة، لتخطي صدمة وفاة والدتهم الأميرة ديانا.ويعود الأمير وليام، بالذكريات إلى الوراء، كاشفًا أنه بعد تفكير طويل، اختار «كينيا» لتكون هى المكان الأنسب للنزول فيها على ركبة واحدة لعرض الزواج على حبيبته كيت ميدلتون.ووقعت كيت ميدلتون فب حب الأمير وليام وقررا الزواج، منذ رحلتهما إلى كينيا في عام 2010، وحينها قدم الأمير وليام لحبيبته خاتم الزواج الأميرة ديانا الذي ورثه عنها، وحتى الآن وهي ترتديه فى يدها.وفي أوائل العقد الأول من القرن العشرين، بدأ الأمير ويليام يواعد كيت ميدلتون، إذ يقول أنهما تعرضا للكثير من المواقف الصعبة وأيضًا البسيطة، ولكن حبهما كان أقوى من جميع الظروف، ويروي الأمير ويليام، أن قرار الزواج جاء بشكله الرسمي، بعد عام من طلب الزواج من كيت ميدلتون، حيث خططا لحفل الزواج، حيث أُقيم داخل دير وستمنستر، في ربيع عام 2011، واستمرت علاقتهما حتى الآن، وزدادت علاقتهما ترابطًا بعدما رزقهما الله بثلاثة أطفال، وهم: الأمير جورج، والأمير تشارلوت، والأمير لويس.الجدير بالذكر أنه قد ازدادت شعبية كل من الأمير ويليام وكيت ميدلتون، بعد خروج الأمير هاري وميجان، من العائلة المالكة البريطانية، الأمر الذى خلف الكثير من الجدل في الصحف البريطانية والعالمية.