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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: مصر ساهمت في استقرار أوروبا بمواجهة الهجرة غير الشرعية

الأحد 26/يناير/2020 - 08:59 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ألمانيا منحت الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام سانت جورج تقديرًا لجهوده في تحقيق الامن والاستقرار، لافتًا إلى أن ألمانيا منحت الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين هذا الوسام العام الماضي.

وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن مصر ساهمت في استقرار أوروبا من خلال مواجهة الهجرة غير الشرعية لها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية، ولكن النخبة المصري ما زالت لا ترى أي إنجازات.

وتابع: "لما حد يعمل إنجاز على الأرض الناس لازم تعترف بده، لكن المصريين بارعون في هدم بعضهم، ومحدش بيقول كلمة في حق حد عمل حاجة كويسة والطاقة السلبية كبيرة في مجتمعنا".

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