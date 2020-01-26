هايدي محمد لـ لجنة تحكيم «ذا فويس كيدز»: لست غاضبة منكم

أثار خروج المتسابقة هايدي محمد من برنامج "The Voice Kids" جدلًا واسعًا حول لجنة تحكيم البرنامج، بسبب خروجها من مرحلة الصوت وبس، بعد أن قدمت اغنية "هذه ليلتي"، للفنانة الراحلة أم كلثوم.وحرصت هايدي محمد، في أحدث ظهور لها خلال حفل تكريم الفنان تامر حسني، من قبل مجلة "علاء الدين"، بمؤسسة الأهرام، على توجيه رسالة شكر للجنة تحكيم البرنامج، وخصتهم بالاسم، قائلة: "لست غاضبة أبدًا من اللجنة وكنت فخورة جدًا لوقوفي أمامهم".وعرض برنامج MBC Trending، والمُذاع عبر فضائية MBC 4، رأي الفنان تامر حسني، عن أزمة هايدي، مؤكدًا أن الأمر غير مقصود من اللجنة.وأضاف: "كل شخص من أعضاء اللجنة له فريق وتخطيط لما سيقدمه ولكن لا يوجد شيء يحمل أي نوايا غير جيدة".