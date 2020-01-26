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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز: الهارب محمد علي «نمرة» إخوانية لاستنزاف طاقة البلد

الأحد 26/يناير/2020 - 08:45 م
الدكتور محمد الباز،
الدكتور محمد الباز،
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن اعتزال الأجير الهارب محمد علي السياسة ليس نهاية المطاف للمعارضة، لافتًا إلى أنه نجح في استنزاف أجهزة الدولة لمدة 6 أشهر، بدعم الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن أجهزة الدولة والإعلام لم تتحدث عن محمد علي بعد ظهوره، لأنها في البداية كانت ترى أنه مجرد "نمرة"، ولكن بدعم الإخوان، واستطاع أن يروج الأكاذيب ويحصد متابعة الناس، ولكن بعد كشف حقيقته، عرف الشعب أنه مجرد لعبة في يد الإخوان، ويستهدف إسقاط الدولة.

ولفت الباز إلى أن الدولة تعاملت مع محمد علي، مثل تعامل المطافئ مع أي بلاغ يقدم لها بوجود حريق في مكان ما، ولهذا كان محمد علي يستنزف قوة البلد مع كل دعوة يدعو فيها للتظاهر.

وتابع: "الناس دي بتعرف تستنزفنا وتعطل البلد.. محمد علي كان مجرد نمرة واتحرقت بيعملها الناس بتوع تركيا، وفي أي وقت آخر، ممكن تتكرر التجربة، وتظهر نمرة أخرى في أي وقت لاستنزاف الدولة".

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