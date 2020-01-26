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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

حفل غنائي بمعرض الكتاب

الأحد 26/يناير/2020 - 08:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهدت قاعة المسرح بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 اليوم الأحد، حفلا غنائيا بقيادة الفنان كريم صالح والمايسترو إبراهيم رشاد، شارك فيها عدد من الشباب أدوا عددا من الأغاني بأكثر من توزيع موسيقي مختلف منهم مصطفى محمد في أغنية "أتحدي العالم" وهبه زين في أغنية "بنت الأكابر"، وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير وقام السفير السابق عبد الرؤوف الريدي بتكريمهم.

وقدمت فرقة عبد الوهاب للموسيقي العربية التابعة لهيئة قصور الثقافة حفلا لأغاني من التراث بقيادة المايسترو قطب السيد، وإدارة محمود عبد الحميد، أبرزها أغنية "لعبة الأيام" التى حاذت على استحسان وإعجاب الحضور وهي من أهم الأغنيات التي شدت بها من قبل الفنانة الراحلة وردة الجزائرية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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