قصف إسرائيلي على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الأحد، قصفا عنيفا على محافظة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية، أن طائرات مسيرة بدون طيار استهدفت بصاروخين على الأقل أرضا زراعية بحى النهضة بمحافظة رفح جنوب القطاع.وأعلن المتحدث الإعلامى بجيش الاحتلال، أن طائرات حربية عسكرية استهدفت موقعا تابعا لحركة حماس، ردا على إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه إسرائيل في وقت سابق من اليوم، على حد زعمه.