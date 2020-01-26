على سعدة يكتب: الإرهاب الجديد



انتهت فى مصر أو قاربت على الانتهاء الأعمال الإرهابية والتخريبية، التى كانت تقوم بها عن عمد جماعة الإخوان ضد الشعب المصرى دون تمييز بين مسلم أو مسيحى أو جندى أو طفل أو امرأة، وكادت تودى بأرواح شبابنا وأهلنا دون ذنب اقترفوه، اللهم طمعًا فى السلطة من جماعة مخبولة باسم الدين.. لتبدأ معها مرحلة أخرى من الأعمال الإرهابية وعن عمد أيضًا، ولكن بطريقة أغرب وأخطر وهى سقوط المنازل فوق شاغليها.

معظم المنازل القديمة، خاصة فى المدن الساحلية، كالإسكندرية وبورسعيد، انتهى عمرها الافتراضى وصارت آيلة للسقوط فى أى لحظة على سكانها متأثرة بطبيعة التربة الملحية وعوامل المد والجزر التى تلتهم الأساسات، ناهيك عن الأمطار والرياح على مدار مائة عام أو يزيد.

أيضًا المنازل الحديثة، التى لم تراعَ فيها الاشتراطات الهندسية لسلامة المنشأ، سواء بنسب الأسمنت والحديد ومواد الإنشاء أو بزيادة الأحمال بتعلية أدوار لا تتحملها الأساسات، جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بكل ما تحمل الجملة من معنى.. يشترك فى تنفيذ الجريمة عدة أطراف وعن عمد.. وهم على سبيل المثال لا الحصر أولًا: الإدارات الهندسية بالأحياء التى تغض الطرف عن المخالفات الفجة، ربما عن إهمال وتقصير أو عن فساد.

ثانيًا: لجان الخبرة، والتى تماطل وتطيل فى إصدار أحكامها بإزالة مخالفات المبانى أو هدم المنشآت غير الآمنة إنشائيًا.. وقد يكون ذلك لكثرة الملفات المتداولة أو لنظام التقاضى نفسه.

ثالثًا: السادة المحافظون الذين يضربون بالأحكام القضائية عرض الحائط ويمتنعون عن إصدار قرارات الهدم والإزالة بقرارات داخلية للأحياء، بحجة أنهم ليست لديهم مساكن بديلة.. فيموت الضمير ويتركون السكان المساكين عرضة للموت تحت الأنقاض.

رابعًا: السادة النواب بتقاعسهم عن إلغاء أخطر قانون فى تاريخ مصر، وهو قانون الإيجارات القديم.. وترتعش أيديهم بحجة الخوف من الدخول فى عش الدبابير، ثم يطالبون بعمل حوار مجتمعى، ضاربين بالدستور والشرع وكل الأعراف الإنسانية عرض الحائط.. فيمتنع المالك عن صيانة العقار لانعدام الموارد المالية من عقاره، ويمتنع المستأجر عن ترك المسكن لأنه سكن مجانى تقريبًا يقطن فيه بعدة جنيهات لا تتجاوز العشرة شهريًا.. فينهار المنزل على من فيه وتصعد الأرواح تلعن المسئولين والغباء.

خامسًا: ما تسمى لجنة المحافظة على الطراز المعمارى.. وهى من قامت بإدراج العديد من المبانى بالمحافظات عشوائيًا على أنها مبانٍ تراثية ممنوع هدمها، وصنفتها لنماذج ودرجات ثم وقفت كالمتفرج.. فلا هى لديها الإمكانيات لشرائها وترميمها ولا لها السلطة على إجبار ملاكها على القيام بذلك.. ورغم أن معظم تلك المبانى متهالكة وغير آمنة.. لا يستطيع أحد من ملاكها هدمها، ولا ينوى المستأجرون هجرها، وتترك حتى تنهار على من فيها.

لا يخلو يوم دون أن نقرأ عن انهيار مبنى ووقوع ضحايا.. والطريف إلى حد البكاء أن السكان الذين تصدر لهم قرارات إخلاء إدارى للمبنى للخطورة الداهمة.. يتم إجبارهم على توقيع إقرارات باستمرارهم فى السكن على مسئوليتهم لتفادى المسئولية الجنائية ورفع الحرج عن مسئولى الأحياء، فى حالة سقوط المبنى على رءوس سكانه.

الدولة التى نجحت فى القضاء على الإرهاب الإخوانى تبدو عاجزة عن القضاء على الإرهاب الإسكانى.. ولله فى خلقه شئون.

