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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الأحد 26/يناير/2020 - 08:13 م
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
أ/ير محمد خالد - حسن أمين - تصوير: هادي كرم
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كرم مهرجان أبو ظبي للثقافة، مساء اليوم الأحد، الفنان يحيى الفخراني، عن مجمل أعماله الفنية فى الدراما والسينما والمسرح في الحفل الذي نظم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وقدم الحفل الإعلامي مفيد فوزي، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا، والفنانة ليلى علوى، ورانيا فريد شوقى، وصابرين والمخرجة ساندرا نشأت، والسيناريست وحيد حامد، وأسامة هيكل، وجاسمين طه.

ويعد مهرجان أبوظبى للثقافة واحدا من أبرز الفعاليات الفنية والثقافية العالمية، والتى تقام سنويا فى الإمارات العربية المتحدة، احتفاءً بالتميز الفنى والإبداع، ساعيا إلى تعزيز الدور الكبير للموسيقى والفنون فى لقاء الثقافات، وحوار الحضارات، وإثراء الرؤية الثقافية للعاصمة أبو ظبى كوجهة عالمية للمبدعين، ويمثل المهرجان منبرا إماراتيا وعربيا متميزا لإعلاء قيم الاحترام والتسامح.

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