محمود خليل يكتب: نظرية «الدولة الإسلامية النواة».. وخداع البصر الجماعاتى

لم يكن حادث المنصة الأول من نوعه الذى يستهدف الرئيس أنور السادات. فقبلها بحوالى ٧ سنوات، شهد عام ١٩٧٤ محاولة لاغتيال الرئيس مع قيادات الدولة على يد تنظيم الفنية العسكرية بقيادة صالح سرية، وهى المحاولة التى باءت بالفشل، لكن الأمر اختلف بالنسبة للمحاولة التى قامت بها جماعة الجهاد بقيادة الدكتور عمر عبدالرحمن الأستاذ بجامعة الأزهر فرع أسيوط، والمهندس عبدالسلام فرج خريج هندسة القاهرة.

فقد نجح تنظيم الجهاد فى اغتيال الرئيس، وأحدث فوضى عارمة بمحافظة أسيوط، قبل أن تتم إعادة الهدوء من جديد إلى المشهد المصرى. عبّر تنظيم الجهاد عن مركب شديد الغرابة يشتمل على مجموعة من العناصر الدموية التى تجد فى فكرة «جهاد الحكام» أو من أطلقوا عليه فى أدبياتهم «العدو القريب» هدفًا وسبيلًا لا تحيد عنه. حضر فى مركب تنظيم الجهاد طرف معبر عن تنظيم الفنية العسكرية والمتمثل فى سالم الرحال، وهو فلسطينى الجنسية، وكان يدرس بالأزهر. كان «الرحال» على صلة بتنظيم الفنية العسكرية وحاول عام ١٩٧٩ إعادة تشكيل التنظيم عبر التواصل مع عناصره التى خرجت لتوها من السجن، لكن الجهات الأمنية اكتشفت الأمر فتم القبض عليهم، وتقرر ترحيل «سالم الرحال» إلى الأردن. وقد تعرف عبدالسلام فرج- وهو يدرس بكلية الهندسة- على «سالم الرحال» واستمع إليه، ونشأت بينهما علاقة فكرية لم تدم طويلًا بسبب ترحيل الأخير من مصر بعد القبض على مجموعته من بقايا تنظيم الفنية العسكرية. سعى عبدالسلام فرج بعد ذلك إلى تكوين تنظيم تابع له اشتمل على مجموعة من الشباب، أغلبهم من طلاب الجامعات وخريجيها، وخطط لتشكيل جناح عسكرى تابع للتنظيم يقوم بالعمليات «الجهادية» التى يتم الاتفاق عليها. وشكل هذا التنظيم الرافد الثانى لمركب جماعة الجهاد، أما العنصر الثالث فقد تمثل فى الجماعة الإسلامية بأسيوط. ذكرت لك أن أغلب عناصر الجماعة الإسلامية التى انتشرت بالجامعات المصرية أوائل السبعينيات اعتنقت الفكر السلفى، وأن جماعتى جامعتى القاهرة والإسكندرية قررتا فيما بعد الاندماج فى جماعة الإخوان، فى حين احتفظت جماعة أسيوط بسلفيتها. يقول د. علاء بكر فى كتابه «الصحوة الإسلامية فى مصر فى السبعينيات»: «فى نهاية ١٩٧٩ تعرف عبدالسلام على كرم زهدى من قيادات الجماعة الإسلامية بأسيوط، حيث تلاقت أفكارهما على ضرورة التغيير، فاتفقا على توحيد مجموعة عبدالسلام فرج والجماعة الإسلامية فى تنظيم واحد، واختيار الشيخ الدكتور عمر عبدالرحمن أميرًا له، وأطلقوا على التنظيم (تنظيم الجهاد)». تحليل الطريقة التى تشكل بها تنظيم الجهاد تؤشر إلى أنه مثّل نقطة التقاء بين مجموعة من التكفيريين الذين قرروا حمل السلاح ضد النظام القائم. ويبدو أن جلهم كان متأثرًا بالنجاح الذى حققته ثورة الخُمينى فى إيران عام ١٩٧٩، وقرّب إلى أذهانهم فكرة «الثورة الإسلامية» وإقامة دولة تحت حكمهم المباشر. ولعلك تعلم أن عبدالسلام فرج خطط مع عناصر جماعته للقيام بثورة إسلامية، وتحريك الجماهير فى ثورة شعبية داخل كل من القاهرة وأسيوط عقب اغتيال الرئيس السادات، ثم التحرك إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون والاستيلاء عليه، وإعلان قيام دولة جديدة «إسلامية».

إقامة «دولة إسلامية نواة» كانت فكرة جوهرية من الأفكار التى اشتمل عليها كتاب «عبدالسلام فرج» المعنون بـ«الفريضة الغائبة»، حيث رأى أن هذه «الدولة النواة» ستشكل نقطة البداية فى رحلة استعادة الخلافة الإسلامية. وموضوع الخلافة- كما تعلم- كان حاضرًا فى أدبيات الجماعات الإسلامية على اختلاف أطيافها منذ حسن البنا وحتى أبوبكر البغدادى. وإذا كان حسن البنا قد اعتمد فى تفعيل فكرة «الدولة النواة للخلافة» على مسارين متوازيين، أولهما التربية وإعادة تشكيل الثقافة الشعبية طبقًا لرؤية الإخوان، وثانيهما تأسيس النظام الخاص كأداة عسكرية يتم استخدامها فى أطر ومهام محددة تخدم أهداف الجماعة فى التغيير، فقد اختلف الأمر بالنسبة لتنظيمات السبعينيات التى تأثرت بالأفكار الجهادية التى أسس لها سيد قطب فى كتابه «معالم فى الطريق». فقد اختارت «نهج العنف» سبيلًا لتحقيق أهدافها، ما جعل أغلب محاولاتها تتسم بقدر واضح من السذاجة، كما ظهر فى خطة صالح سرية، أو بالتأثر الساذج بتجارب دول أخرى تختلف ظروفها جملة وتفصيلًا عن ظروف مصر، وقد تجلى ذلك فى تجربة عبدالسلام فرج الذى انبهر انبهارًا ساذجًا بنجاح «الخُمينى» فى القيام بثورة وبناء جمهورية إسلامية فى إيران، وقرر تكرارها فى مصر، وخدعه بصره وضللته بصيرته حين رأى فى الدكتور عمر عبدالرحمن- أمير ومفتى تنظيم الجهاد- خُمينى جديدًا، ورأى فى نفسه رئيسًا متوقعًا للجمهورية الإسلامية بعد نجاح خطته.

يحتشد كتاب «الفريضة الغائبة» بالعديد من المواضع التى تشهد على تأثر عبدالسلام فرج بفكر سيد قطب فى كتاب المعالم. فقد اعتبر الجهاد «الفريضة الغائبة» فى حياة المسلمين، واستند فى الحديث إلى أهمية استعادته للعديد من أفكار سيد قطب، وكذلك عندما تحدث عن القتال، وتبرير الحرب الهجومية. وفرّق «فرج» بين نوعين من الأعداء: «العدو القريب» المتمثل فى حكام الدول الإسلامية، و«العدو البعيد» المتمثل فى الغرب الاستعمارى، وخلص إلى أن حمل السلاح ضد العدو القريب هو الأولى، وبرر ذلك بفكرة التجهيل التى نظر لها سيد قطب نقلًا عن أبى الأعلى المودودى، فعمد إلى «تجهيل الحكام» و«تجهيل المجتمعات الإسلامية المعاصرة»، ودعم «فرج» وجهة نظره فى هذا السياق بفتاوى «ابن تيمية» التى أنتجت فى سياق مختلف كل الاختلاف عن السياق المعاصر. لم يفهم عبدالسلام فرج أن النجاح فى اغتيال رئيس الجمهورية على يد مجموعة إرهابية لا يوفر أى قدرة على تغيير الأوضاع داخل دولة معينة ما دام المجتمع يرفض الأفكار التكفيرية والتجهيلية والجهادية. فالشعوب تدرك أن من يوجه السلاح إلى صدر النظام لن يتردد فى توجيهه إلى صدر المواطن العادى المتهم- من وجهة نظر التنظيم- بالسقوط فى براثن الجاهلية.

مثّل تنظيم الجهاد أبرز ترجمة عملية لفكرة «السلفية الجهادية»، فالكتلة الأكبر من أعضائه كانت تتبنى الفكر السلفى، ثم جنحت به على يد عبدالسلام فرج إلى طريق العنف ضد الأنظمة الحاكمة وإقامة جمهورية إسلامية بعد أن أبهرهم نجاح الخُمينى فى إقامة جمهورية إسلامية تدين بالمذهب الشيعى الاثنى عشرى. ويبدو أيضًا أن تجربة «جهيمان العتيبى» الذى احتل الحرم المكى عام ١٩٧٩ لم تكن بعيدة عن تنظيم الجهاد، فقد بدأ «جهيمان»- مع جماعته «السلفية المحتسبة»- سلفيًا محاربًا للبدع والضلالات، ثم انحرف بها إلى أهداف سياسية وجابه السلطة بالسلاح متذرعًا بواحدة من كبرى الأفكار التى تحتل العقل السلفى والمتمثلة فى «المهدى المنتظر»، وقد استند «فرج» هو الآخر إلى واحدة من الأفكار الكبرى التى تشكل بنية العقل السلفى والمتمثلة فى «الخلافة». ومن العجيب أن الفكرتين كلتيهما لا تنهضان أمام أى تحليل علمى متأنٍ. ففكرة «المهدى المنتظر» تعكس ظلالًا شيعية واضحة «فكرة الإمام المنتظر»، أما فكرة «الخلافة» فقد أثبت على عبدالرازق فى كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، أنها ليست أصلًا من أصول الإسلام، بل مجرد اجتهاد من صحابة النبى، صلى الله عليه وسلم، فى مواجهة ظرف، وأنها تحولت على يد خلفاء بنى أمية وبنى العباس وبنى عثمان إلى ملك عضوض ساده الاستبداد وقهر الشعوب.

