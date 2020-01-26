الكنيسة تطلق الحلقة الأحدث من «التنبيهات الطقسية»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "التنبيهات الطقسية".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن القديستان مريم ومرثا اختا القديس لعازر.وقال المركز الإعلامي للكنيسة، إن اليوم عشية تذكار مريم ومرثا أختي لعازر حبيب السيد المسيح.