إصابة 3 في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي 3 حالات مصابة بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة إثر انفجار أسطوانة غاز فى قرية البتانون، التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية.تلقى اللواء محمد ناجي أباظة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد أحمد شمس، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بنشوب حريق بشقة بقرية البتانون، وذلك أثناء قيام سيدة بتجربة أسطوانة غاز، ما أدى إلى انفجارها، وعلى الفور تم تحويل الحالات إلى مستشفى شبين الكوم لتلقى الإسعافات.بالانتقال والفحص، تبين إصابة بيشوي جورج، 42 سنة، مقيم البتانون، مصابًا بحروق متفرقه بالجسم، وزوجته حنان سليمان جرجس 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة بالبتانون بحروق بالوجه، وليلى مختار جرجس 62 ومقيمة بالبتانون مصابة بحروق في الوجه.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.