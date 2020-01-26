بعد فشل دعواتهم.. الديهي لـ«إعلاميي الإخوان»: البسوا طُرح

علق الإعلامي نشأت الديهي، على فشل دعوات إعلاميي الإخوان في إحداث فوضى في الشارع المصري، قائلًا: "بقول لمحمد ناصر، ومعتز مطر، وحمزة زوبع، لازم تطلعوا في برامجكم النهاردة وانتوا لابسين طرح سودة، بعدما راهنتوا وصرفتوا واتكلمتوا وفشلتوا".وسخر الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، من بيان الإخوان، الذي قدموا فيه التحية لأبطال مصر ودعوا إلى مواصلة العمل لاسترداد الثورة، قائلًا: "عندهم حالة إحباط شديدة، ومرشد الإخوان وقيادات الجماعة في السجون المفروض يلبسوا طُرح".من ناحية أخرى، استنكر الديهي، تقرير الجارديان البريطانية، الذي تزعم فيه وجود سجناء سياسيين، قائلًا: "لا يوجد في مصر سجين سياسي واحد، وجميع المساجين في مصر إما على ذمة قضايا جنائية أو في حبس احتياطي وجارٍالتحقيق معهم".وهاجم الديهي صحفية بصحيفة "ذا جارديان" البريطانية، لحديثها عن وجود معتقلين سياسيين في مصر ضمن تقرير عن ذكري ثورة 25 يناير، مناشدًا ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بسؤال الصحفية عن مصدر المعلومة.