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إعلامية تهاجم إيهاب توفيق بسبب حفله الأخير: باين عليك الحزن

الأحد 26/يناير/2020 - 07:53 م
مي العيدان
مي العيدان
سناء إسماعيل
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شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجومًا حادًا على الفنان إيهاب توفيق، بسبب الحفل الذي أحياه مؤخرًا بعد وقت وجيز من وفاة والده.

وقالت مي العيدان عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام": "الفنان إيهاب توفيق في حفله الجمعة غنى ورقص مع الجمهور بعد أسبوعين من وفاة والده.. باين عليك الحزن يا ابني".

وأضافت: "ما يقهرني إلا اللي يقول الحزن بالقلب يعني لما ماتت أمي اطلع ثاني يوم البس أحمر وأرقص وأولع ألعاب نارية وأقول الحزن بالقلب إنتو تتكلمون جد ولا إنتو صرتوا مجتمع المسخرة أنصار الحزن بالقلب والأب ميت صار له أسبوعين بس لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبة إشكان سوى".

يذكر أن مي العيدان، اعتادت على مهاجمة المشاهير ولم يسلم من انتقادها اللاذع إلا عدد قليل من النجوم وكان آخر النجوم الذين هاجمتهم الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

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