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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطار الغردقة يستقبل زواره بالورود احتفالًا بعيد الطيران (صور)

الأحد 26/يناير/2020 - 07:51 م
مطار الغردقة
مطار الغردقة
علي عواد
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نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار الغردقة الدولي، مساء الأحد، احتفالية كبرى في إطار احتفال وزارة الطيران بعيد الطيران المدني المصري، بالتعاون مع نادي طيران البحر الأحمر للرياضات الجوية.

وشهدت الاحتفالات بعيد الطيران المدني المصرى أجواء مبهجة وحافلة حضرها الطيار محمد كمال، مدير مطار الغردقة الدولي، كما قام فريق العلاقات العامة بتوزيع الهدايا التذكارية والورود على الركاب والاحتفال معهم على أنغام موسيقى الكمان الساحرة وتفاعل الركاب مع الاحتفالات بالتصوير والمباركة بعيد الطيران.

وحرص السياح والمواطنون القادمون والمسافرون عبر مطار الغردقة الدولي، على المشاركة في الاحتفال والتقاط الصور التذكارية مع الحضور ومنظمى الحفل من إدارة العلاقات العامة بالمطار.
مطار الغردقة يستقبل زواره بالورود احتفالًا بعيد الطيران (صور)
مطار الغردقة يستقبل زواره بالورود احتفالًا بعيد الطيران (صور)
مطار الغردقة يستقبل زواره بالورود احتفالًا بعيد الطيران (صور)
مطار الغردقة يستقبل زواره بالورود احتفالًا بعيد الطيران (صور)
مطار الغردقة يستقبل زواره بالورود احتفالًا بعيد الطيران (صور)
مطار الغردقة يستقبل زواره بالورود احتفالًا بعيد الطيران (صور)
مطار الغردقة يستقبل زواره بالورود احتفالًا بعيد الطيران (صور)
مطار الغردقة يستقبل زواره بالورود احتفالًا بعيد الطيران (صور)
مطار الغردقة يستقبل زواره بالورود احتفالًا بعيد الطيران (صور)
مطار الغردقة يستقبل زواره بالورود احتفالًا بعيد الطيران (صور)

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