مطار الغردقة يستقبل زواره بالورود احتفالًا بعيد الطيران (صور)

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمطار الغردقة الدولي، مساء الأحد، احتفالية كبرى في إطار احتفال وزارة الطيران بعيد الطيران المدني المصري، بالتعاون مع نادي طيران البحر الأحمر للرياضات الجوية.وشهدت الاحتفالات بعيد الطيران المدني المصرى أجواء مبهجة وحافلة حضرها الطيار محمد كمال، مدير مطار الغردقة الدولي، كما قام فريق العلاقات العامة بتوزيع الهدايا التذكارية والورود على الركاب والاحتفال معهم على أنغام موسيقى الكمان الساحرة وتفاعل الركاب مع الاحتفالات بالتصوير والمباركة بعيد الطيران.وحرص السياح والمواطنون القادمون والمسافرون عبر مطار الغردقة الدولي، على المشاركة في الاحتفال والتقاط الصور التذكارية مع الحضور ومنظمى الحفل من إدارة العلاقات العامة بالمطار.