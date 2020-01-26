إصابة 13 بجروح خطيرة في حادث تصادم بقنا

أصيب 13 شخصًا، مساء اليوم الأحد، جراء تصادم سيارة ميكروباص مع مركبتي "توك توك" بالطريق الصحراوى الغربي، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفيات قنا، لتلقى العلاج اللازم.تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا يفيد تصادم سيارة ميكروباص مع مركبتي "توك توك" بالطريق الصحراوى الغربي، وانتقلت 13 سيارة إسعاف لموقع الحادث لسرعة نقل المصابين لمستشفيات قنا.أسفر الحادث عن إصابة 13 شخصًا بإصابات مختلفة وبالغة، وتم نقلهم لمستشفى قنا العام، والمستشفى الجامعى لتلقى العلاج، فيما حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.