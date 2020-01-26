سياسة الحرس الثوري لتحسين اقتصاد إيران.. قطر مثالا (فيديو)

كشف حسن عباسي، العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني والمحلل للقضايا السياسية والعسكرية الإيرانية، عن سر زيارة تميم بن حمد إلى إيران عقب اغتيال قاسم سليماني حسن عباسي.

وأكد "عباسي"، خلال مصطع فيديو عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، أن الغرض من الزيارة كان لتقديم قطر 3 مليارات دولار لإيران مقابل ألا تقوم إيران بضرب الدوحة ردا على مقتل قاسم سليماني بسبب أن الطائرة الأميركية التي استهدفته انطلقت من قطر.

وتناول عباسي سياسة مقترحة للحرس الثوري لتحسين الاقتصاد الإيراني حديث حسن عباسي يعيد للواجهة قضية التسريبات التي نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية بشأن فدية المليار دولار التي دفعتها قطر لجماعات إرهابية مرتبطة بإيران لإطلاق سراح 28 عضوا من العائلة الحاكمة من أيدي ميليشيات إيران في العراق.



