إعلامية كويتية تهاجم نانسي عجرم: ما طلبه السارق لا يساوي قيمة حذائك

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، هجومًا حادًا على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بسبب قتل السوري محمد الموسى، على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، بعد تسلله لمنزلهما.وقالت مي العيدان، خلال حلقة برنامجها المُذاع عبر التلفزيون الكويتي: "اللص المقتول بمنزل نانسي عجرم كان يطالب زوجها بألفين أو ثلاث آلالاف ودول هذا ثمن حذاء واحد لديها من الماركات التي ترتديها".وكان الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قد خضع لجلسة قضائية جديدة، الخميس، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، وذلك للتحقيق معه في حادث مقتل السوري محمد الموسى في منزله.واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف في حضور وكيل فادي الهاشم، قرر بعدها القاضي نقولا منصور، ترك الهاشم رهن التحقيق، وعين الجلسة المقبلة في الملف للاستماع إلى إفادات شهود في العاشر من مارس المقبل.