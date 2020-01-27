رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 27 يناير 2020 الموافق 02 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لأول مرة.. فريق طبى ينجح فى تركيب صمام الأورطى بالقسطرة بمعهد ناصر

الإثنين 27/يناير/2020 - 01:29 ص
الفريق الطبي
الفريق الطبي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
نجح الفريق الطبي بمستشفى معهد ناصر لأول مرة بتغيير الصمام الأورطى لمريضة تبلغ من العمر 71 عاما باستخدام جهاز القسطرة (بتقنية TAVI) دون الحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح نظرا لخطورة الحالة وعدم ملاءمة الجراحة لها.

وتعاني المريضة من سمنة مفرطة حيث يبلغ وزنها 180 كجم وتعاني كذلك من ارتفاع نسبة السكر والدهون بالدم وقصور بوظائف التنفس.

واستغرقت العملية قرابة الساعة تحت مخدر عام ودون الحاجة إلى جراحة أوعية دموية لفتح أو غلق الشريان حيث تم استخدام جهاز غلق الشريان (proglide)

وخرجت بعدها المريضة من غرفة القسطرة في كامل الوعي ومكثت في العناية المركزة لمدة يوم واحد فقط وفي غرفة عادية لمدة يوم آخر وبدأت المريضة في الحركة والمشي بعد 24 ساعة من خروجها من غرفة القسطرة وخرجت من المستشفى وبدأت في ممارسة حياتها الطبيعية.

وتعتبر (تقنية TAVI Transcatheter Aortic Valve Implantation ) أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في تغيير صمامات القلب دون تدخل جراحى.

وأوضح المعهد أن، الفريق الطبى ضم من كلا من: الدكتور رضا أبو العطا الخبير المصري العالمي في القسطرة القلبية المتقدمة، الدكتور محمد محمد الفقى رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمعهد ناصر، الدكتور ممدوح الطحان رئيس قسم القلب بمعهد ناصر، محمد عبد المجيد استشاري القلب والقسطرة، حسام باهى استشارى القلب والقسطرة، والدكتور محيى العبادى استشاري القلب والقسطرة، الدكتور أمل صلاح استشارى التخدير، والدكتور حازم عرنوس أخصائى القلب، والدكتور كريم طارق طبيب مقيم جراحة القلب.

وقال الدكتور حازم الفيل مدير عام المستشفى أن، الإجراء يأتي في إطار حرص مستشفى معهد ناصر على استمرار ريادتها في توفير أحدث ما توصل له العلم الحديث في كافة المجالات الطبية وتوفير خدمة طبية للمرضى المصريين والوافدين من الخارج وخاصة في مجال أمراض وقسطرة وجراحات القلب والأوعية الدموية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لأول مرة بمستشفيات "الصحة".. تغيير صمام قلب دون تدخل جراحي

مستشفى مصر للطيران يستعيد العمل بقسم العيوب الخلقية فى القلب

نجاح فريق طبي بأسيوط في إجراء عملية بالأوعية الدموية

أستاذ أوعية دموية: تمدد الشريان الأورطى يشكل خطرًا على حياة المريض

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

موسى يطالب بالتحقيق في أحداث شغب مباراة مصر وتونس لليد

منذ حوالي 14 ساعة

عودة المحتال.. تفاصيل رفع ذئب «وول ستريت» الحقيقى دعوى على رضا عزيز

منذ أقل من ساعتين

«المسمارى»: تركيا تنقل 8 آلاف إرهابى إلى ليبيا

منذ حوالي 12 ساعة

إعلان أحادي.. إسرائيل تسمح بالسفر إلى السعودية للمرة الأولى

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

ارتفاع مصابى حادث التصادم لـ 25 شخصًا فى أسوان

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

زينة تكشف سبب اختفائها إعلاميًا لمدة 10 سنوات (فيديو)

إنفوجراف

image description

آخرها «كورونا».. تاريخ الفيروسات القاتلة (انفوجراف)

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

مهرجان أبوظبي للثقافة يكرم يحيي الفخراني (صور)

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

«باد بويز فور لايف» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثانى

وزير الرياضة يتلقى التهنئة من نظيرته التونسية بفوز أبطال اليد

اللجنة الأولمبية تشيد بأداء منتخب اليد

الفراعنة إلى طوكيو.. مصر بطلا لأمم إفريقيا لكرة اليد للمرة السابعة

مقالات الرأي
عمرو خالد
من عجائب الذكر.. فكر وتدبر
د. منى حلمى
التفرقة بين النساء والرجال فى الحياة الخاصة والعامة
د.أحمد الخميسى
العراق.. رمح الله فى الأرض
ماجد حبته
لأنها لم تعرف أين تقع أوكرانيا!
المزيد

الثقافة

المبدع الأعظم.. إبراهيم الكوني: لجنة «نوبل» دنّست حرمة الأدب ومنحت الجائزة لهواة

حكايات الثورة والحب والغضب فى مذكرات أحمد عكاشة

الكاتب يوسف مسلم: وقف مسرحية «شبيهان» بالإسكندرية دليل على سرقة أفكاري

عروض البيت الفني للمسرح اليوم