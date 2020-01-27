لأول مرة.. فريق طبى ينجح فى تركيب صمام الأورطى بالقسطرة بمعهد ناصر

نجح الفريق الطبي بمستشفى معهد ناصر لأول مرة بتغيير الصمام الأورطى لمريضة تبلغ من العمر 71 عاما باستخدام جهاز القسطرة (بتقنية TAVI) دون الحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح نظرا لخطورة الحالة وعدم ملاءمة الجراحة لها.وتعاني المريضة من سمنة مفرطة حيث يبلغ وزنها 180 كجم وتعاني كذلك من ارتفاع نسبة السكر والدهون بالدم وقصور بوظائف التنفس.واستغرقت العملية قرابة الساعة تحت مخدر عام ودون الحاجة إلى جراحة أوعية دموية لفتح أو غلق الشريان حيث تم استخدام جهاز غلق الشريان (proglide)وخرجت بعدها المريضة من غرفة القسطرة في كامل الوعي ومكثت في العناية المركزة لمدة يوم واحد فقط وفي غرفة عادية لمدة يوم آخر وبدأت المريضة في الحركة والمشي بعد 24 ساعة من خروجها من غرفة القسطرة وخرجت من المستشفى وبدأت في ممارسة حياتها الطبيعية.وتعتبر (تقنية TAVI Transcatheter Aortic Valve Implantation ) أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في تغيير صمامات القلب دون تدخل جراحى.وأوضح المعهد أن، الفريق الطبى ضم من كلا من: الدكتور رضا أبو العطا الخبير المصري العالمي في القسطرة القلبية المتقدمة، الدكتور محمد محمد الفقى رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمعهد ناصر، الدكتور ممدوح الطحان رئيس قسم القلب بمعهد ناصر، محمد عبد المجيد استشاري القلب والقسطرة، حسام باهى استشارى القلب والقسطرة، والدكتور محيى العبادى استشاري القلب والقسطرة، الدكتور أمل صلاح استشارى التخدير، والدكتور حازم عرنوس أخصائى القلب، والدكتور كريم طارق طبيب مقيم جراحة القلب.وقال الدكتور حازم الفيل مدير عام المستشفى أن، الإجراء يأتي في إطار حرص مستشفى معهد ناصر على استمرار ريادتها في توفير أحدث ما توصل له العلم الحديث في كافة المجالات الطبية وتوفير خدمة طبية للمرضى المصريين والوافدين من الخارج وخاصة في مجال أمراض وقسطرة وجراحات القلب والأوعية الدموية.