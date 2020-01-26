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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
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رسالة من نانسي عجرم لـ تركي آل الشيخ (صورة)

الأحد 26/يناير/2020 - 06:54 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
سناء إسماعيل
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حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على الاطمئنان على المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، بعد الصورة التي نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

وقالت نانسي في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "الحمدلله على سلامتك وتكون دايمًا بخير وصحة وسلامة معالي المستشار.. الله يحميك لعيلتك وأهلك ومحبينك".

كان المستشار تركي آل الشيخ، قد نشر صورة له طمأن بها متابعيه على صحته قائلًا: "أشكر كل من سأل عني، أنا بخير ولا تسمعوا الإشاعات"، وكشفت الصفحة الرسمية لتركي أنه يجري بعض الفحوصات الطبية ويتلقى العلاج.

وكان المستشار تركي، قد أعلن عن خطة عمل خلال الـ4 أشهر المقبلة لتقديم عدة أعمال فنية فى السعودية ومصر، قائلًا: "مبعرفش أجلس من غير شغل حتى لو الصحة مش تمام.. بنرسم الآن موسمين في الـ4 شهور القادمة إن شاء الله بتوجيهات سيدي ولى العهد.. والمسرح والفن والأوبرا المصرية نصيب معنا إن شاء الله.. وعاوزين السقا وحلمي ودياب وهنيدي وحماقي والفخراني والكل ومش عاوز أنسى حد.. الكل ليه خطة عندنا.. لو ظروفه تسمح طبعًا.. كل كتاب وممثلين وفنانين مصر استعدوا لفرص كتير عندنا إن شاء لله وربنا يديم المحبة".

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