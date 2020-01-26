«العوامية» أول الجمهورية في «الدوري الثقافي الرياضي»

نجح مركز شباب العوامية، التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، في الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في الدوري الثقافي الرياضي، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، ليواصل المركز نجاحاته على مدار السنوات الماضية تحت قيادة أحمد سليمان أحمد سليم، رئيس مجلس الإدارة.وكَرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفريق الفائز، المكون من محمد مسعود خليفة، ومحمود أحمد محمود، ومحمد خالد عبدالرحمن، وأحمد عاطف محمد، ومهند ياسر جابر، والسيد شعبان السيد.وأعرب أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة المركز، عن سعادته بالفوز، خاصة أنه يتوج سنوات حقق خلالها المركز العديد من النجاحات والإنجازات بأقل الإمكانيات، على راسها حصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في مسابقة الدوري الثقافي والعلمي لمراكز الشباب، الذي تنظمه «الشباب والرياضة» أيضا، في مارس 2019.