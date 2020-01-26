رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«العوامية» أول الجمهورية في «الدوري الثقافي الرياضي»

الأحد 26/يناير/2020 - 06:53 م
العوامية
العوامية
طباعة

نجح مركز شباب العوامية، التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، في الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في الدوري الثقافي الرياضي، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، ليواصل المركز نجاحاته على مدار السنوات الماضية تحت قيادة أحمد سليمان أحمد سليم، رئيس مجلس الإدارة.
وكَرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الفريق الفائز، المكون من محمد مسعود خليفة، ومحمود أحمد محمود، ومحمد خالد عبدالرحمن، وأحمد عاطف محمد، ومهند ياسر جابر، والسيد شعبان السيد.
وأعرب أحمد سليمان، رئيس مجلس إدارة المركز، عن سعادته بالفوز، خاصة أنه يتوج سنوات حقق خلالها المركز العديد من النجاحات والإنجازات بأقل الإمكانيات، على راسها حصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في مسابقة الدوري الثقافي والعلمي لمراكز الشباب، الذي تنظمه «الشباب والرياضة» أيضا، في مارس 2019.





موضوعات متعلقة

منذ يومين

وائل غنيم عن تلقيه تهديدات: لو اتقتلت تميم بن حمد المسؤول

منذ حوالي 8 ساعات

عودة المحتال.. تفاصيل رفع ذئب «وول ستريت» الحقيقى دعوى على رضا عزيز

منذ ساعتين و 41 دقيقة

«حقوق ضائعة».. قانون التقاعد الجديد يثير غضب القطريين

منذ حوالي 5 ساعات

«إغلاق باب التعيين».. التفاصيل الكاملة لخطة تطوير الصحف القومية

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

أول تعليق لـ سما المصري على ظهورها بـ«البيجامة» في معرض الكتاب

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

طقس الإثنين شديد البرودة.. ونصائح للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» فى كينيا

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

الكاتب يوسف مسلم: وقف مسرحية «شبيهان» بالإسكندرية دليل على سرقة أفكاري

عروض البيت الفني للمسرح اليوم

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الشرطة غدًا

الثقافة السينمائية تعرض 3 أفلام من كلاسيكيات «التسجيلية».. الأربعاء