خطوة جديدة نحو إعلان صفقة القرن

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم الأحد، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدًا لنشر تفاصيل صفقة القرن الهادفة لإنهاء القضية الفلسطينية.وأعلن نتنياهو قبيل إقلاعه إلى واشنطن أن "خطة السلام الأمريكية صفقة القرن تصب في مصالح إسرائيل الأمنية".وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية أنه تحدث خلال السنوات الثلاث الأخيرة مرات عديدة مع ترامب عن مصالح إسرائيل الحيوية والأمنية، معتبرًا أنهما سيصنعان التاريخ سوية يوم الثلاثاء المقبل.وسيلتقي نتنياهو وترامب غدا وبعد غد الثلاثاء في البيت الأبيض.وكان رئيس حزب (أزرق- أبيض) بيني غانتس قد غادر صباح اليوم متوجها إلي واشنطن حيث سيجتمع غدا مع ترامب لبحث تفاصيل صفقة القرن.