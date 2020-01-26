ارتفاع الأصول المحلية والأجنبية بالبنوك

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية والأصول المحلية بالجهاز المصرفي.وارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 137.4 مليار جنيه بمعدل 3.9% خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 20192020، وجاء الارتفاع محصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 266 مليار جنيه بمعدل 5.9% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بمقدار 88.6 مليار جنيه بمعدل 36.4% من جهة أخرى.فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 52.1 مليار جنيه بمعدل 17.4% خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالي 20192020، وجاء الارتفاع كمحصلة لزيادة صافي الأصول الأجنبية بالبنوك بما يعادل 46.3 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 5.8 مليار جنيه.