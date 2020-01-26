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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هيو جرانت: انتخابات بريطانيا في ديسمبر كانت كارثة

الأحد 26/يناير/2020 - 06:40 م
هيو جرانت
هيو جرانت
أبوزيد على
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انتقد هيو جرانت ممثل هوليود العالمى والمنتج البريطانى الشهير، بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، معتبرًا أن نتيجة الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر الماضي كانت كارثة، وأن المملكة المتحدة قد انتهت.

ولفتت صحيفة إندبندنت البريطانية، إلى أن الممثل أدلى بتعليق موجز في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد بريس في الولايات المتحدة.

وأثناء حواره وسؤاله عن الانتخابات، أكد جرانت بصراحة أن نتيجة الانتخابات كارثة، وبريطانيا أوشكت على الانتهاء.

أدان بيرس مورجان، مقدم برنامج "Good Morning Britain"، هيو جرانت بسبب مواقفه وتصريحاته ضد بريطانيا.

ووصفه بيرس بأنه "مثير للاشمئزاز"، وقال بيرس "كيف يجرؤ على القول إن بريطانيا قد انتهت، الشيء الوحيد الذي يجب أن ينتهي هي هذه الغطرسة المتعجرفة كأنه خبير سياسي".

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