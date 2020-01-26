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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«قلم على قفاه لن ينساه».. الديهي يسخر من إعلان محمد علي اعتزال السياسية

الأحد 26/يناير/2020 - 06:38 م
الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي إن الشعب المصري وجه صفعة قوية على وجه المقاول الهارب محمد علي، وأثبت أنه لا يُساق، ولا ينحني، ورغم ما يعانيه من ضغوطات فإنه لا يخون.

وأضاف الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "الشعب المصري أعطاه قلم على قفاه لن ينساه، وأكد أنه لا يوجد سلوك خيانة جماعية، وإنما هناك وعي جمعي، الشعب أعطاهم رسالة واضحة كاملة الأوصاف".

وسخر الديهي من إعلان محمد علي اعتزال السياسة، قائلًا: "بيقول مش هأشتغل سياسة تاني، هو إنت اشتغلت سياسة؟ أصلا واحد رخيص مش متربي، محمد علي في عداد الموتى، لأنه قدم نفسه على أنه قيادي، وأيمن نور ينسق معاه".

وأردف الديهي: "أيمن نور لو اتحاكم على الغباء ياخد إعدام، إبراهيم ومنير والإخوان لو حوكموا بتهمة الغباء ياخدوا إعدام".

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