تجديد حبس خفيرين قتلا سائقًا أثناء سرقته بالإكراه في الجيزة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس خفيرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل سائق، وإصابة تبّاع، خلال سرقتهما بالإكراه فى الصف، 15 يوما على ذمة التحقيق.وتلقى مركز شرطة الصف بلاغًا يفيد مقتل سائق يدعى صالح مسعد، وإصابة تباع، نتيجة إطلاق النار عليهما، خلال استقلالهما سيارة نقل فى طريقهما إلى مصنع طوب بالمنطقة الجبلية.وكشفت تحريات رجال المباحث بالجيزة، عن أن خفيرين بالمنطقة الجبلية، اعتادا سرقة المواطنين بالإكراه، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين لهما، تم القبض عليهما، وبحوزتهما سلاحان ناريان، ودراجة بخارية، وهاتفا محمول مسروقان من المجنى عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.