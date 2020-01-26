قمة ثلاثية بين قادة إثيوبيا والصومال وإريتريا

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن عقد قمة ثلاثية، يشارك فيها إلى جانب رئيسي إريتريا والصومال في أسمرة.وقال "أحمد" في بيان مساء اليوم الأحد، "سأجتمع مع إخواني، قادة إريتريا والصومال. الرئيس أسياس أفورقي والرئيس محمد عبدالله وسنتناقش حول مجموعة واسعة من القضايا"، مضيفا "كالمعتاد أنا متأكد من أن مدينة أسمرة العزيزة ستجعل إقامتنا ممتعة".ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي في وقت سابق اليوم إلى أسمرة، وكان في استقباله الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وسبق أن عقد قادة الدول الثلاث في نوفمبر 2018، قمة ثلاثية بحثت آليات التعاون والتكامل الاقتصادي، بين الدول الثلاث من أجل إرساء السلام في القرن الأفريقي.وكان قد أعُلن الشهر الجاري رسميًا عن إطلاق مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، ويجمع 8 من الدول العربية والأفريقية وتشارك فيه الصومال وإريتريا بجانب السعودية، ومصر، والأردن، والسودان، وجيبوتي، واليمن.