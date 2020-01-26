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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كيف تحرر محضر سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ (إنفوجراف)

الأحد 26/يناير/2020 - 06:24 م
التواصل الاجتماعي
التواصل الاجتماعي
حسام محفوظ
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انتشرت في الآونة، جرائم السب والقذف على الإنترنت من خلال الرسائل والمكالمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك" و"تويتر".

ونصت المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003، الخاص بتنظيم الاتصالات، على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات، أو تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

في هذا الإنفوجراف نرصد أهم الخطوات اللازم اتباعها لتحرير محضر سب وقذف.
- اتصل مباشرة بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق – وزارة الداخلية على الرقم \ 0227921490-
- اطلب تحويلك علي ظابط الإتصال واشرح مشكلتك وحدد معه ميعاد.
- اذهب الى وزارة الداخلية ( المبني الجديد – التجمع الخامس - او مباحث الانترانت بالعباسية -
- قوم بعمل محضر هناك باسكرين شوت الى من اساء اليك او تبليغهم باسم الجروب واكونت الشخص الذي اساء لكم ايا كانت طرق الاساءة وبجميع اشكالها
- خلال 48 ساعة يتم تحديد كل الشخصيات عن طريق الـ IP Addressوالتوصل الي هويته، وارسال المحضر للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
- يتم تسجيل المحضر كجنحة تصل عقوبتها للحبس والغرامة.

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