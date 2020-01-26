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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

نتائج انتخابات اتحاد الناشرين المصريين

الأحد 26/يناير/2020 - 06:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى باتحاد الناشرين المصريين، التي أجريت بمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته الـ51، اليوم نتيجة انتخابات التجديد النصفى.

وجاءت النتائج كالتالي:
سعيد عبده مصطفى حسانين، دار المعارف 177 صوتًا، والدكتور أحمد محمد أحمد إبراهيم دار نهضة مصر 196 صوتًا، ووليد محمد مصطفى 191 صوتًا، وممدوح على أحمد 149 صوتًا، وأسامة أحمد أبواليزيد شتات دار الكتب القانونية 149 صوتًا، وعلى عبدالمنعم محمد أحمد دار مور للطباعة والنشر والتوزيع 135 صوتًا.

وأغلق باب التصويت منذ الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، وبلغ عدد المصوتين 340 ناشرًا من أصل 628 لهم حق التصويت.

وتكونت اللجنة القانونية المشرفة على الانتخابات من شيرين محمد منير ممثلا عن وزارة الثقافة وعبداللطيف عاشور وسليم عبدالحي، بإشراف رئيس اللجنة محمد حامد راضي، ومحمد أبوشنب المستشار لاتحاد الناشرين المصريين.

يذكر أن الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين المصريين أعلنت تأجيل انتخابات التجديد النصفى لليوم 26 يناير بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية والذي كان مقرر انعقاده في 19 يناير بمقر الاتحاد في الدقي.

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين 1245 عضوا والأعضاء المسددون للاشتراك ويحق لهم التصويت والانتخابات يبلغ 628، ويجرى الانتخابات على 6 مقاعد وتقدم للترشح 16 عضوا استوفت فيهم شروط الترشح.

وانطلقت فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، الأربعاء الماضي، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا.

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