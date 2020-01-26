انطلاق مهرجان الفروسية الأول بجامعة الوادي الجديد.. 1 مارس

تنظم جامعة جنوب الوادي، مهرجان الفروسية في الفترة من 1 وحتى مارس المقبل.ويهدف المهرجان إلى تشجيع الشباب على الفروسية والاعتناء بالشباب الفوارس من طلبة الجامعات والأندية، ونشر ثقافة التحطيب المصاحبة للخيول، والاهتمام بسلالات الخيول العربية وتثقيف الشباب بمعرفة الخيول وسلالاتها وحثهم على ممارسة الرياضات المختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية، واللواء أ.ح أشرف غريب الداودي محافظ قنا والدكتور يوسف أحمد غرباوي رئيس الجامعة.وتشارك في المهرجان وزارتا التعليم العالي والشباب والرياضة والمجلس العربي للأنشطة الطلابية باتحاد الجامعات العربية والاتحاد المصري للفروسية والاتحاد الرياضي المصري للجامعات واللجنة العليا للأنشطة الطلابية، والتي سيشارك فيه طلبة وطالبات الجامعات وشباب الأندية ومراكز الشباب.ويشمل البرنامج المقترح أنواع الرياضات: "سباق لمسافة 1000 متر ورقص الصابية والجري المتقطع والرقص بالخيول (يسمح لكل فارس اختيار ما يشاء من أنواع الرياضات ويجوز له المشاركة في جميعها وعدد الفوارس مفتوح لكل جامعة وعدد الخيول يصطحب كل فارس فرسه ويمكن للفارس استئجار فرس من الأندية).ويتم تقسيم الفوارس في مجموعات وفقًا لمستويات القدرة والسن والجنس وتحدد مسافة السباق (مضمار الخيل) وفق لجنة الحكام ويمنح الفائزون جوائز مالية وميداليات ويمنح جميع المشاركين شهادات وتكريم وشكر للمشاركة وميداليات المهرجان ويمنح الحكام شهادات تكريم وشكر.