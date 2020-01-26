«حضنك يابلدي» أغنية جديدة تبين دور الداخلية في حفظ الأمن (فيديو)

احتفلت وزارة الداخلية بعيدها الـ68 بنشر أغنية «حضنك يابلدي» تبرز الدور البطولي للعيون الساهرة في مكافحة الجريمة بشقيّها الجنائي والسياسي وحفظ الأمن، وملاحقة جميع صور الخروج عن القانون، والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة.الأغنية من كلمات وائل وائل العبيدي، غناء وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبدالهادي.وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام بعيدها السنوي والذي يعد ذكرى لملحمة الإسماعيلية الشهيرة، التي صمد فيها أبنائها ضد العدو البريطاني بأسلحتهم التقليدية، رافضين الاستسلام لهم.وتبدأ قصة معركة الشرطة في صباح الجمعة الموافق 25 يناير 1952، حيث قام القائد البريطاني بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصري، وسلمه إنذارًا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، والرحيل عن منطقة القناة والانسحاب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلاّ أن رفضت الإنذار البريطاني وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية في هذا الوقت، والذي طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.وكانت هذه الحادثة أهم الأسباب في اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها، وهو ما جعل اكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حي العرب وحى الإفرنج، ووضع سلك شائك بين المنطقتين، بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب.