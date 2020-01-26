بيجاد سلامة يوقع «الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة» بمعرض الكتاب

وقّع الكاتب الصحفي والباحث بيجاد سلامة كتابه "الرقص بين أهل الدين وأهل السياسة" وذلك بجناح دار الهالة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51.ويثير سلامة العديد من الأسئلة حول العلاقة بين الرقص والدين والرقص والسياسة وظلال كل منهما على الآخر.كما يطرح بيجاد سلامة عددًا من الإجابات حول تساؤلات مثل، "كيف أنصفت الأديان السماوية الرقص، ولماذا كان كان الرجال والنساء يطوفون حول الكعبة عراة، وكيف أباح الإمامان النووي والغالي الرقص في كتبهما، والعديد من الأسئلة الأخرى حول هذا الأمر".يذكر أن بيجاد سلامة كاتب صحفي بجريدة "الدستور"، حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، باحث في الفن، وأنجز عددًا من الكتب منها "فريد الأطرش ملك العود.. حياته أغانيه"، و"محمد عبدالوهاب موسيقار الأجيال وقيثارة الشرق"، وغيرها.يُشار إلى أن الكتاب صادر عن دار الهالة للنشر والتوزيع، وصدر في ٢٥٤ صفحة من القطع المتوسط.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية - معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.