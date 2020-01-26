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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدرس تعطيل 3 مليارات رحلة بسبب «كورونا»

الأحد 26/يناير/2020 - 05:42 م
كورونا
كورونا
وكالات
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تدرس الصين تمديد عطلة العام القمري الجديد في محاولة لتقليص انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 56 شخصًا في الصين، ولا يزال مستمرًا في إصابة المزيد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وذكرت اليوم وكالة (بلومبرج) للأنباء، أن العام الصيني الجديد يشهد أكبر هجرة بشرية في العالم حيث يتم تنظيم 3 مليارات رحلة بوسائل المواصلات خلال فترة العيد، وهي الفترة الوحيدة التي يعود فيها العمال المهاجرون إلى منازلهم.

ونقلت بلومبرج عن مسئولين صينيين قولهم، إن العطلة مهمة للغاية للسيطرة على انتشار الفيروس، وقالت لجنة استجابة للوباء بقيادة رئيس الوزراء لي كيه شيانج اليوم الأحد إن تمديد العطلة إلى ما بعد 30 يناير الجاري سيكون "إجراء ملائمًا".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تعرض حكومة الرئيس شي جينبينج لضغوط لوضع حد لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس ووسط مخاوف من أن الفيروس لا يظهر عليه أي علامات على التباطؤ.

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