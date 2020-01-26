ألا يكون متزوجًا.. تفاصيل قبول دفعة جديدة بـ«معاوني الأمن» (فيديو)

أعلن اللواء أسامة عبدالغني، مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، الأحد، بدء قبول الدفعة الخامسة للمتقدمين لمعهد معاوني الأمن، ابتداءً من 1 فبراير المقبل وحتى 5 مارس.ووافقت وزارة الداخلية على قبول عدد من المتقدمين للمعهد في الدفعة الرابعة، بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة، وانطباق الشروط العامة عليهم، أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بها عن غير طريق التجنس، وألاّ تقل السن عن 19 عامًا ولا تزيد على 25 سنة فى تاريخ فتح باب التقدم، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.كما يشترط ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي، وأن يستوفى الشروط الصحية والبدنية، التى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، ويجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية.وشملت الشروط ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم، وألا يقل عرض الصدر عن 85 سم "للذكور"، وألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا للخدمة بالشرطة، أو بأى من جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.