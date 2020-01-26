تجديد حبس 3 متهيمن في «التحريض ضد الدولة» 15 يومًا

قررت النيابة العامة، الأحد، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة.ووجّهت النيابة إلى المتهمين في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.