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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يعرب عن تمنياته بالنجاح لغادة والى فى مهامها الدولية الجديدة

الأحد 26/يناير/2020 - 05:36 م
السيسي
السيسي
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا.

وأكد الرئيس السيسي على دعم مصر لدور الأمم المتحدة ولدور منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وأهمية نقل وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة والاتجار في البشر والمخدرات، معربًا عن تهنئته للدكتورة غادة والي وتمنى لها النجاح في مهامها الدولية الجديدة.

من جانبها، تقدمت الدكتورة غادة والي للرئيس السيسي بخالص الشكر والتقدير لدعمها للترشح لمنصبها الجديد، وأيضا على ثقته لإتاحة الفرصة لها لخدمة الوطن على مدى 6 سنوات كوزيرة للتضامن الاجتماعي.

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