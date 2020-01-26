الحريري يكشف حقيقة امتلاكه أعدادًا كبيرة من العقارات بلبنان

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، الأنباء التي ترددت حول امتلاكه أعدادًا كبيرة من العقارات داخل لبنان.وأوضح المكتب الإعلامي للحريري، في بيان له، أن الحريري لا يملك سوى عقار واحد هو منزله في ​بيروت​ بيت الوسط.وأشار البيان إلى أن باقي ​العقارات​ التي كان قد ورثها عن الرئيس ​رفيق الحريري​، تنازل عنها لإخوته بموجب وكالات، علمًا بأن الغالبية الساحقة من العقارات التي كان يملكها الأخير في ​لبنان​ كان قد اشتراها في الفترة التي سبقت توليه أي مسئوليات سياسية.جاء هذا البيان عقب ​تقرير​ كان قد نشر على إحدى القنوات الإعلامية حول امتلاك الحريري ٧١ عقارًا في لبنان، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام.