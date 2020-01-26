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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

4 أفلام في مسابقة الفيلم المصري بمهرجان أسوان

الأحد 26/يناير/2020 - 05:29 م
مهرجان أسوان
مهرجان أسوان
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اختارت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، 4 أفلام للمشاركة في مسابقة الفيلم المصري بالدورة الرابعة للمهرجان، ويتنافس على جائزة نوت لأفضل فيلم مصري يعبر عن قضايا المرأة وقيمتها 50 ألف جنيه مقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية أفلام "بعلم الوصول" الذي يعرض في حفل الافتتاح ويمثل مصر في مسابقة الأفلام الطويلة، و"إحكيلي" و"لما بنتولد" و"تأتون من بعيد".

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري كلا من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان.

وأكدت إدارة المهرجان أنها حرصت على اختيار أفلام مهمة للمشاركة في مسابقة الفيلم المصري، وتتنوع بين الروائي والتسجيلي، وتحمل بصمة مخرجين من أجيال مختلفة، موضحة أن مسابقة الفيلم المصري لا تنطبق عليها لوائح المسابقة الدولية، سواء للأفلام الطويلة أو القصيرة التي تنص على أن يكون الفيلم المشارك يعرض للمرة الأولى في مصر، حيث سبق عرض ثلاثة أفلام مشاركة في المسابقة في مهرجانات مصرية أخرى وتم عرض فيلمين منها في دور العرض.

ويعد فيلم "بعلم الوصول"، التجربة الأولى للمخرج هشام صقر، الذي يشارك أيضًا في إنتاج الفيلم مع محمد حفظي.
وتدور أحداث الفيلم حول هالة التي يتعين عليها مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد حبس زوجها، فتحاول أن تستمد قوتها من داخلها لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة.

وتدور أحداث الفيلم التسجيلي "إحكيلي" سيناريو وإخراج ماريان خوري وإنتاج أفلام مصر العالمية، من خلال أم وابنتها تستكشفان معًا المسارات المختلفة لنساء أربعة أجيال من عائلتهما، العائلة المصرية ذات الأصول الشامية التي اعتادت على مزج الحياة بالسينما.

أما الفيلم الروائي "لما بنتولد"، إخراج تامر عزت، سيناريو نادين شمس، وإنتاج معتز عبدالوهاب وتامر عزت، وبطولة عمرو عابد، ابتهال الصريطي، فيعرض ثلاث قصص منفصلة عن ثلاث شخصيات مختلفة تواجه تحديات شخصية بسبب القيود التي لم يختاروها، وعلى الرغم من اختلاف الطبقات الاجتماعية، يبدو أن الشخصيات الثلاث لها مسارات متشابهة، وتتشابك القصص من خلال الأغاني التي تصف الصراع الداخلي للشخصيات.

ويروي الفيلم التسجيلي "تأتون من بعيد" سيناريو وإخراج أمل رمسيس، إنتاج كلاكيت عربي، قصة غير عادية لعائلة فلسطينية تفرقت بسبب العديد من الاضطرابات التي استمرت في القرن الماضي كما لو كان القرن العشرين قد لُخص في حياة أسرة واحدة، من الحرب الأهلية الإسبانية التي قاتل فيها الأب ضد فرانكو، إلى الحرب العالمية الثانية، والنكبة، والحرب الأهلية اللبنانية.

ويعرض مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 3 أفلام حصلت مجتمعة على 4 ترشيحات للأوسكار، إذ يعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة فيلم "Honeyland" (أرض العسل) في عرضه الأول في أفريقيا، وهو من إخراج تمارا كوتيفيسكا وليبومير ستيفانوف، والفيلم مرشح للأوسكار في فئتين هما، أفضل فيلم تسجيلي طويل وأفضل فيلم دولي، وهي المرة الأولى في تاريخ الأوسكار التي يترشح فيها فيلم واحد لهاتين الجائزتين، والعرض الأول للفيلم كان في مهرجان صندانس في العام الماضي، حيث حصد ثلاث جوائز من بينها جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مسابقة سينما العالم.

ويُشارك أيضًا في القسم الرسمي خارج المسابقة الفيلم السوري "الكهف" من إخراج فراس فياض وتشارك في إنتاجه كلًا من الدنمارك وألمانيا والولايات المتحدة، وحصل الفيلم على ترشيح للأوسكار في فئة أفضل فيلم تسجيلي طويل، وهو الترشيح الثاني لمخرجه بعد أن ترشح عن فيلمه السابق "آخر الرجال في حلب".

وفي مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان أسوان يُعرض فيلم "Daughter" (ابنة) من إخراج وتحريك داريا كاشيفا، وإنتاج جمهورية التشيك، والفيلم مرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم تحريك قصير.

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