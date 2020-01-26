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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البترول» توصل الغاز الطبيعي لـ32 منطقة جديدة بالمحافظات

الأحد 26/يناير/2020 - 05:14 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيد ابراهيم
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قال المهندس ياسر بهنس، رئيس شركة تاون جاس التابعة لوزارة البترول، إن الشركة تنفذ المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل من خلال مناطق عملها في ٥ محافظات كبرى، وهي القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد.

وأوضح رئيس تاون جاس، خلال جولة وزير البترول، اليوم الأحد، بمحافظة بورسعيد، أن الشركة ستوصل خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٠١٩ إلى ٣٢ منطقة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بالمحافظات التي تعمل بها الشركة.

وأشار بهنس إلي أنه تم توصيل مليون وحدة سكنية بالمحافظات الخمس خلال السنوات الخمس الأخيرة تمثل ٣٠٪ من إجمالي ما تم توصيله في مصر منذ بدء النشاط، بالإضافة إلى توصيله لـ٦٠٠ مصنع وقمينة طوب ومحطة كهرباء ومحطة تموين سيارات.

وأضاف بهنس، أن الشركة تحقق للعام الثاني على التوالي معدلات غير مسبوقة للتوصيل بلغت لأول مرة ٣٠٠ ألف وحدة سكنية خلال ٢٠١٩ إلى جانب ٢٨٣ ألف وحدة سكنية خلال ٢٠١٨، موضحًا أن مبادرة الوزارة لتقسيط تكلفة التوصيل على ٦ سنوات كان لها أبلغ الأثر في تحقيق ذلك.

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