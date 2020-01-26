اليمن يدعو المنظمات الإنسانية لإغاثة النازحين شرقى صنعاء

وجهت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، نداء إلى المنظمات الإنسانية من أجل التدخل السريع لإغاثة النازحين شرقي العاصمة صنعاء، الذين فروا جراء المواجهات التي اندلعت مؤخرا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن السلطة المحلية لمحافظة صنعاء "وجهت نداء إنسانيا لكل المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية للتدخل السريع للاستجابة الإنسانية السريعة للنازحين من المناطق القريبة من الاشتباكات إلى محافظة مأرب، والنازحين من مخيم الخانق الذي استهدفته ميليشيا الحوثي الانقلابية بالقذائف، رغم أنه يبعد عن مناطق الاشتباكات بأكثر من 50 كيلومترًا".

وشددت السلطة المحلية بصنعاء، في اجتماعها برئاسة المحافظ اللواء عبدالقوي شريف، على الحاجة العاجلة للأسر النازحة لخيام الإيواء والمساعدات الغذائية والدوائية، لتخفيف معاناتهم في النزوح.

وأدانت ما وصفته "تعمد ميليشيا الحوثي استهداف قرى ومنازل المواطنين القريبة من مناطق الصراع واستهداف مخيم الخانق للنازحين بشكل متعمد، حيث يضم ما يقارب 1500 أسرة نازحة، رغم بعده عن مناطق الصراع، بهدف تعميق المعاناة الإنسانية للمواطنين".

ومنذ أيام تدور مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية ومسلحي جماعة الحوثي في عدة مناطق شرقي صنعاء، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وتسببت بموجة نزوح.

وتشهد اليمن قتالا عنيفا منذ أكثر من خمسة أعوام بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي المدعومين من إيران، من جهة أخرى، أدت وفقا لتقارير حقوقية إلى مقتل قرابة 100 ألف شخص، ودفعت الملايين إلى حافة المجاعة.