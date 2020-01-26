«الصحفيين» تنظم ورشة «معمل الابتكار والاختراعات»

نظمت لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، ورشة تدريبية لأبناء الزميلات والزملاء أعضاء النقابة، بعنوان "معمل الابتكار والاختراعات".وقال بيان للجنة، إنّ الورشة تتناول أساسيات صناعة الإنسان الآلي ومكوناته، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة، وتطبيقات البيت الذكي والمدن الذكية، والراسبيري والأوردوينو والزيجبي واستخداماتها.وتناولت الورشة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد واستخداماتها المختلفة، وماكينات CNC وتطبيقاتها، وتقام مسابقة في نهاية الورشة وتخصص جوائز للفريق الفائز.حاضر في الورشة الزميل محمد عبدالجيد الصحفي، بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومحاضر الابتكار بالأكاديمية الوطنية لتكنولوچيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات.وأضافت اللجنة أنّ الورشة مجانية ومخصصة لأبناء الزميلات والزملاء أعضاء النقابة من سن 10 إلى 16 سنة.