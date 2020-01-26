رئيس «ووهان» يتوقع ظهور ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

قال رئيس بلدية ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة 56 شخصا وأصاب نحو 2000 في الصين وحدها، اليوم الأحد، إنه يتوقع ظهور ألف حالة إصابة جديدة بالمرض.وأبلغ زو زيانوانغ الصحفيين بأن المدينة ستكثف جهودها لبناء مستشفيات متخصصة للتعامل مع المرضى المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن الضغط على المستلزمات الطبية، مثل السترات الواقية والأقنعة والنظارات قد خف إلى حد كبير.