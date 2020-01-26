واشنطن وطوكيو يجريان تدريبات دفاعية مشتركة

أطلقت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، وقوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" اليوم الأحد تدريبات عسكرية مشتركة بينهما في محافظة "هوكايدو" اليابانية، ومن المقرر أن تستمر حتى الثامن من فبراير المقبل.وذكرت صحيفة " جابان تايمز " اليابانية - التي بثت النبأ اليوم - أن طائرتين من طائرات النقل التابعة لقوات "المارينز " الأمريكية من طراز "أوسبري" التي تعمل بتقنية المراوح القابلة لتغيير الاتجاهات "تيلتروتور" متعددة المهام تتجه من قاعدة "فوتينما " الجوية التابعة لقوات "المارينز" في محافظة "أوكيناوا" إلى "هوكايدو " غدًا الاثنين للانضمام إلى التدريبات.يُشار إلى أن طائرات "أوسبري " تشارك للمرة الثانية في التدريبات العسكرية المشتركة بين اليابان والولايات المتحدة، حيث شاركت للمرة الأولى في أغسطس عام 2017.وتعتبر هذه التدريبات من أكبر المناورات العسكرية التي تشهدها اليابان، إذ تضم نحو 1600 من قوات الدفاع الذاتي اليابانية بالإضافة إلى نحو 2500 من قوات "المارينز".وقال قائد اللواء الخامس لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية، الجنرال ميكيو كوس، إن التدريبات طويلة الأجل الجارية في مقاطعة "هوكايدو " تجري في ظل ظروف قاسية في منطقة باردة مغطاة بالثلوج.ومن جانبه، أعرب الكولونيل جيسون بيري، القائد العام للفرقة البحرية الرابعة التابعة لقوات "المارينز" عن تطلعه إلى فرص لتعزيز خبرة قوات "المارينز" في العمليات الشتوية.وستبدأ التدريبات - التي ستُجرى في أربعة مواقع في "هوكايدو" - بشكل "جدي " يوم غد الاثنين، حيث سيتدرب المشاركون أثناء المناورات على إطلاق النار، ونقل الأفراد والمعدات بين المواقع عن طريق الجو.