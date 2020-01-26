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الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

عقد بين المقاولون العرب وجامعة الأعمال السعودية بـ343 مليون ریال

الأحد 26/يناير/2020 - 04:29 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد إبراهيم
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شهد المھندس إبراھيم محلب رئيس وزراء مصر السابق والرئيس الفخري لشركة المقاولون العرب، توقيع عقد مشروع إنشاء الحرم الجامعي الجديد لجامعة الأعمال والتكنولوجيا بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية بقيمة ٣٤٣ مليون ریال سعودي.

وقع العقد الدكتور ھشام جمجوم رئيس مجلس إدارة جامعة الأعمال والتكنولوجيا، والمھندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بحضور الدكتور عبدالله الدحلان رئيس مجلس أمناء الجامعة، والسفير هشام مصطفى قنصل مصر بجدة.

وأكد المهندس محسن صلاح على قوة ومتانة العلاقات الطيبة التي تربط بين مصر بالمملكة العربية السعودية، وأن المقاولون العرب تتواجد بالسوق السعودي منذ أكثر من ستون عاما وحصلت مؤخرا على تجديد شهادة التصنيف الخاص بفرع الشركة بالمملكة لمدة (4 سنوات) مما يتيح لها التقدم للمشروعات العملاقة التي يتم طرحها داخل السعودية، خاصة أنه تم تصنيف الشركة "درجة أولى" في مجالات الطرق والمياه والصرف الصحي والأعمال الكهربائية وأعمال السدود.

كما حضر توقيع العقد عدد من قيادات الجامعة والمھندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس شركة المقاولون العرب، والمھندس سليمان يونس مدير فرع المقاولون العرب بالسعودية، والذي أوضح أن المشروع يتكون من عدد (٤) مباني جامعية (الھندسة – الإعلان – إدارة الأعمال – القانون الإنجليزي) بالإضافة إلى المباني الخدمية الملحقة بالحرم الجامعي (المسرح – المكتبة – المسجد – صالة البولينج – الصالة الرياضية – المبني السكني – محطة توليد الطاقة الكھربائية) إلى جانب أعمال الموقع العام.

وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي ١٢٥ ألف م٢ ومدة تنفيذه ثلاث سنوات، وأن جميع أعمال المباني متكاملة وتشمل أعمال ترابية وأعمال خرسانية وأعمال تشطيبات عالية الجودة للفراغات الداخلية وأعمال الواجھات من الألومنيوم والزجاج على أعلى مستوى، وهي مزودة بأحدث الأنظمة الكھروميكانيكية من تكييف وتھوية وإنذار ضد الحريق وكاميرات للمراقبة إضافة إلى أعمال الإضاءة وأنظمة الحاسب الآلي وغيرها.

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