رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يناير 2020 الموافق 01 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«تدوين» ينظم «نحو التغيير الفعال في المفاهيم المرتبطة بالنوع» الثلاثاء

الأحد 26/يناير/2020 - 04:25 م
تدوين
تدوين
طباعة
ينظم مركز «تدوين لدراسات النوع الاجتماعي» صباح الثلاثاء المقبل، الموافق 28 يناير 2020 مؤتمر «نحو التغيير الفعال في المفاهيم المرتبطة بالنوع الاجتماعي لدى المراهقين والمراهقات».

ويطلق المركز خلال المؤتمر دليلًا تدريبيًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي بين المراهقين والمراهقات، وقد بُني محتوى الدليل على مخرجات وتوصيات ورش عمل، سبق أن نفّذها المركز خلال عامي 2018 و2019، في تسع محافظات مصرية.

ووصل عدد متلقي التدريبات في عام 2018 نحو 95 متدربًا ومتدربة، بينما بلغ العدد في عام 2019، 266 متدربًا ومتدربة، ما بين معلمين واخصائيين نفسيين واجتماعيين، وخادمات وخدام في الكنائس في محافظتي القاهرة والمنيا، بالإضافة إلى هؤلاء، شارك في التدريبات معلمون ومعلمات، وميسرون وميسرات من الجالية السورية في مصر، وقد استخدموا الدليل بعد ذلك، مع 224 مراهقًا ومراهقةً خلال عام 2019، و265 مراهقًا ومراهقة خلال عام 2018.

ويهدف الدليل الذي يطلقه مركز «تدوين لدراسات النوع الاجتماعي» إلى تزويد المراهقين والمراهقات، بالمفاهيم الصحيحة والدقيقة لقيم المساواة بين الجنسين، بما يساهم في تغيير الصور النمطية بشأن أدوار الإناث والذكور في المجتمع كما يرمي الدليل إلى مساعدة المراهقين والمراهقات على فهم ذواتهم، واكتساب مزيد من المعلومات عن صحتهم النفسية والجسدية.

يسعى «تدوين» من خلال هذا الدليل إلى إنشاء نموذج تعليمي، يكون أداة إرشادية للمعلم والمعلمة، ولكل من يتعامل مع الشباب والشابات في مرحلة المراهقة المبكرة، وذلك من خلال تمارين تفاعلية شيقة تضفي متعة على عملية التعلم، وتدعمهم بمصطلحات وتعريفات مهمة، وتكشف لهم الصور والمواقف اليومية التي يتمثل فيها غياب المساواة بين الجنسين.

ويكتسب هذا الدليل أهمية خاصة، نتيجة عدم توفر مواد تربوية في المناهج الدراسية تتعلق بقيم المساواة بين الجنسين وأسس التعامل الصحيح مع هذه السن الحرجة، ولا تتضمن أيضًا المناهج الدراسية موادًا تتناول الأدوار الاجتماعية للإناث والذكور من منظور يراعي النوع الاجتماعي ويدعم المساواة والتمكين.

يذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة واسعة من جانب أعضاء بمجلس النواب المصري، وقيادات بوزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية والمؤسسات غير الحكومية الإقليمية والدولية العاملة في مصر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

«الأرصاد»: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 7 درجات

منذ يوم

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

منذ حوالي 4 ساعات

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

منذ يوم

وضع نادية لطفي على «التنفس الصناعي» ومنع الزيارة

الصور

image description

«القومي لأسر الشهداء» ينظم رحلة للمتحف المصري

image description

صور تامر حسنى وإيتو وأحمد حسن وهانى سلامة فى افتتاح مطعم لا ليجا

image description

عرض مسرحية هيلين بمركز الهناجر ضمن مهرجان آفاق

image description

طوابير أمام البوابات في ثالث أيام معرض الكتاب

image description

محافظ الوادي يفتتح 5 مشروعات جديدة في الخارجة (صور)

الأكثر قراءة

سما المصري تزور معرض الكتاب بـ«شبشب وبيجامة» (صور)

«تشييع جنازة محمد علي».. الخائن يعلن اعتزال العمل السياسي

دولة منزوعة «السيادة والسلاح والتحالفات».. تفاصيل «صفقة القرن»

«الجزارين» تكشف عن موعد زيادة أسعار اللحوم

إنفوجراف

image description

أحمد موسى: «مفيش ثورة في مصر إلا 30 يونيو» (فيديو)

image description

خطة دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير (انفوجراف)

image description

طريقة إزالة الأحكام من الفيش (انفوجراف)

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

أيام زمان

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

لهذا السبب.. نجيب محفوظ رفض بيع أحد أعماله لـ ماجدة الصباحى

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

نجم الساعة

لعب المصارعة الحرة.. الهوايات الغريبة لـ رشدى أباظة

الصحة

تناول الزبادى بانتظام يقلل خطر الإصابة بأورام الثدى

دراسة تقود للكشف المبكر عن مرض التصلب الجانبي الضموري

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

منوعات

دراسة: التغيرات المناخية تعيد تشكيل سكان الولايات المتحدة

طائر يهاجر من فنلندا ليسقط بـ«شبكة أسماك» فى كينيا

موعد مباراة الأهلى والنجم الساحلى والقنوات الناقلة

موعد مباراة بيراميدز ورينجرز النيجيرى والقنوات الناقلة

مقالات الرأي
ماجد حبته
لم يندم على تعذيب المعتقلين!
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
المزيد

الثقافة

القومى لثقافة الطفل يحتفل بعيد الشرطة غدًا

الثقافة السينمائية تعرض 3 أفلام من كلاسيكيات «التسجيلية».. الأربعاء

مناقشة «بيتنا في أزمير» و«مقاومة» بمكتبة القاهرة الكبرى

عرض 3 أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية.. الأربعاء