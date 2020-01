موعد انطلاق تطوير القنوات الرياضية بشبكة «إعلام المصريين»

أعلن الإعلامي الرياضي الكابتن سيف زاهر، عبر برنامج "ملعب ON" على شاشة ON Sport، أن القنوات الرياضية بشبكة "إعلام المصريين" ستشهد تطويرا، من حيث اللوجوهات والديكورات والاستديوهات، مضيفا أن تلك الانطلاقة مقرر لها خلال شهر فبراير المقبل، في إشارة منه إلى اندماج قنوات ON Time.يذكر أن مجموعة قنوات أون، قد أعلنت في وقت سابق، في بيان رسمي، دمج قناة أون سبورت مع تايم سبورت، وذلك بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية.يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، و"الهيئة الوطنية للإعلام" وجرى الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهي باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports وتنطلق مع بداية عام 2020، وذلك بحسب البيان الرسمي الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2019.