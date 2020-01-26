الإحصاء: 104.3% زيادة في واردات المصريين من الجمبري

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من "جمبري" مجمد تضاعفت إلى 22 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2019 مقابل 10.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 11.2 مليون دولار خلال عام بنسبة 104.3%.وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لنسخة تفصيلية من التقرير، أن الواردات من أكباد صالحة للأكل ارتفعت إلى 33 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2019 مقابل 22.7 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 45.1%.كان جهاز الإحصاء، أعلن تراجع جملة واردات مصر من السلع الغذائية إلى 986.2 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2019 مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض قدره 10.5% خلال عام.