الخميس.. الإعلان عن كشف أثري جديد في المنيا

تعلن وزارة السياحة والآثار، يوم الخميس المقبل، كشف أثري جديد بمحافظة المنيا.كما سيزور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، متحف ملوي، كما سيتم زيارة كنيسة السيدة العذراء الأثرية بجبل الطير، ومنطقة آثار البهنسا بمحافظة المنيا.وتعتبر الاكتشافات الأثرية واحدة من وسائل الترويج السياحي لجذب السائحين، وتعمل وزارة السياحة والآثار على دعم السياحة الثقافية وزيادة حركة السائحين المتوافدين على المناطق الأثرية.وأصدر العناني مؤخرًا قرارًا بتخفيض أسعار تذاكر المواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة للمصريين بنسبة 50%، وذلك خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي حتى ٧ فبراير من العام الجاري، وذلك لدعم حركة السياحة الداخلية وتعريف المصريين بإرث أجدادهم والحضارة المصرية القديمة.